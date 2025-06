Femminicidio Giulia Tramontano perché è caduta l’aggravante della premeditazione per Impagnatiello | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Nel dolore e nelle polemiche che hanno scosso l’Italia, si apre un nuovo capitolo nel caso Giulia Tramontano. Perché Alessandro Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo senza l’aggravante della premeditazione? Nel nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, analizziamo questa delicata sentenza e le sue implicazioni. Restate con noi per capire cosa ci dice questa decisione sulla giustizia e sulla tutela delle vittime.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della sentenza che ha confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di Giulia Tramontano, escludendo però l'aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Il femminicidio non riguarda solo chi muore”, le parole di Chiara Tramontano, sorella di Giulia - Ospite de Le Iene, Chiara Tramontano ha condiviso un commovente discorso sulle vittime di femminicidio, spinta dal dolore per la perdita della sorella Giulia, tragicamente uccisa nel maggio del 2023.

