Femminicidio a Torino | ha ucciso la moglie e dopo si è tolto la vita nel Lago di Avigliana

Una tragedia sconvolgente scuote Torino: un femminicidio seguito dal gesto estremo dell’uomo, che si è tolto la vita nel Lago di Avigliana. Questa doppia perdita, avvenuta a Rivalta, sottolinea ancora una volta la gravità della violenza di genere e il dolore insostenibile che colpisce intere famiglie e comunità. Un dramma che richiede attenzione, solidarietà e azioni concrete per prevenire simili tragedie in futuro.

Sarebbe una tragedia familiare quella avvenuta questa mattina a Rivalta di Torino, dove una donna di 54 anni, Assunta Carbone, conosciuta da tutti come Susy, è stata trovata senza vita nella casa che condivideva con il marito, Alessandro Raneri, di un anno più grande. A confermare la drammaticità dell'accaduto è stato il ritrovamento del corpo dell'uomo nelle acque del Lago Grande di Avigliana.

