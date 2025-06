Femminicidio a Rivalta Torino | Susy Carbone uccisa in casa il compagno si suicida nel lago

Una triste sequenza di violenza scuote il torinese: Susy Carbone, 54 anni, trovata senza vita nella sua casa a Rivalta Torino, e il suo compagno, Alessandro Raneri, si è suicidato nel Lago Grande di Avigliana. È il quarto femminicidio in pochi mesi nella regione, un doloroso richiamo alla necessità di affrontare con decisione la lotta contro la violenza di genere. La comunità chiede urgentemente risposte e azioni concrete per fermare questo inquietante fenomeno.

In questa notizia si parla di: femminicidio - compagno - lago - rivalta

