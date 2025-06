Femminicidio a Rivalta | Susy Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri poi il suicidio

Una tragedia sconvolge Rivalta, nel cuore del Torinese: Susy Carbone, 54 anni, vittima di femminicidio da parte del marito, Alessandro Raneri, 55 anni, che poi si è suicidato. Un dramma che mette ancora una volta in luce le gravi conseguenze della violenza domestica. Una vicenda che scuote l’intera comunità e solleva interrogativi su come prevenire simili tragedie in futuro. La cronaca di questa triste storia ci invita a riflettere sull’importanza di intervenire prontamente.

Una tragedia familiare nel cuore del Torinese. Un nuovo dramma legato alla violenza domestica scuote la provincia di Torino. A Rivalta, nella tarda mattinata del 26 giugno 2025, i carabinieri hanno scoperto il corpo senza vita di Assunta Carbone, conosciuta come Susy, 54 anni, nella sua abitazione in via XXV Aprile. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirla mortalmente sarebbe stato il marito, Alessandro Raneri, 55 anni, che poche ore dopo si è tolto la vita nelle acque del Lago Grande di Avigliana. La ricostruzione dei fatti: omicidio e suicidio. Le indagini, coordinate dalla procura di Torino e affidate al PM Elisa Pazè, confermano l’ipotesi di un femminicidio seguito da suicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio a Rivalta: Susy Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri, poi il suicidio

