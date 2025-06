Femminicidio a Rivalta di Torino | Alessandro Raneri uccide la moglie Assunta ' Susy' Carbone poi va a suicidarsi nel lago Grande di Avigliana

Una tragedia sconvolge Rivalta di Torino: Alessandro Raneri uccide la moglie Susy Carbone, 54 anni, e poi si suicida nel lago Grande di Avigliana. La scoperta dei carabinieri apre un doloroso capitolo sulla violenza domestica e il dramma invisibile dietro le mura di una famiglia. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza di intervenire tempestivamente per prevenire simili tragedie e proteggere le vittime di violenza.

I carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno trovato, nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno 2025, il cadavere di Assunta Carbone, detta Susy, 54 anni, nell'appartamento in cui viveva in via XXV Aprile 23 a Rivalta di Torino. Si tratta della moglie di Alessandro Raneri, l'uomo di 55 anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Assunta Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vita

Rivalta (Torino), donna trovata senza vita in casa | Il marito si è ucciso tuffandosi in un lago - Il corpo senza vita di una donna di 54 anni, Assunta Carbone, da tutti chiamata Susy, è stato ritrovato nella sua casa di Rivalta, in provincia di Torino, al secondo piano di una palazzina, in una zon ...

Assunta Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vita al lago di Avigliana - Dopo un litigio avvenuto nella mattinata un uomo ha ucciso la moglie e si è poi tolto la vita nel lago di Avigliana.