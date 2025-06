Federico Rampini rumors clamorosi | ecco con chi ha firmato

Le voci di mercato si infiammano: Federico Rampini, noto editorialista e opinionista, sta per cambiare casacca. Dopo anni di collaborazione con La7 e un ruolo di spicco a La7, si parla ora di un suo possibile trasferimento su Mediaset, svelato dal sito Primaonline. Con il suo talento unico, Rampini potrebbe aprire un nuovo capitolo nella televisione italiana, portando la sua esperienza e visione in una nuova sfida televisiva che promette di essere clamorosa.

Federico Rampini a Mediaset? Il giornalista e opinionista, dopo una lunga collaborazione con La7, avrebbe deciso di trasferirsi. A darne notizia il sito Primaonline. Lo scorso 17 giugno l'editorialista del Corriere della Sera è andato in onda in prime time su La7 con la prima delle due puntate previste di Inchieste in movimento, programma in cui il giornalista attraversa e racconta gli Stati Uniti d'America tra incontri, interviste e contraddizioni, concentrandosi su due città in particolare: New York e San Francisco. Buoni gli ascolti: il primo appuntamento ha incassato il 4,7% di share. Considerato il successo ottenuto da Rampini in tv.

