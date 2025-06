Federica Brignone cammina sul tapis roulant al J Medical | il video sui social che rincuora

Federica Brignone cammina sul tapis roulant al J Medical, regalando un’immagine di speranza e determinazione. Ogni giorno, la campionessa dimostra che con impegno e volontà si può superare qualsiasi ostacolo. Il video postato sui social, in cui…

Ogni giorno un miglioramento. Federica Brignone sta affrontando con grande determinazione dedizione il suo percorso di riabilitazione dopo il gravissimo incidente nel gigante dei campionati italiani in Val di Fassa. Sono trascorsi più di 80 giorni da quella caduta terribile e la fuoriclasse di La Salle, come aveva dichiarato nell’immediatezza di quanto accaduto, è pronta a questa sfida. E così il video postato sui propri canali social, in cui cammina sul tapis roulant presso il J Medical, conforta e alimenta le speranze di chi vorrebbe vederla al più presto alle gare. La situazione, chiaramente, è molto complicata e si è solo nella prima fase di questo cammino riabilitativo iniziato dopo il crash dello scorso 3 aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it