Fed Trump verso licenziamento di Powell il totonomi per la successione | Kevin Warsh in pole valutati anche Hassett e Bessent

L'ex presidente Trump accelera sulla nomina del nuovo presidente della Fed, con l’obiettivo di anticipare la svolta sui tassi di interesse. Tra i favoriti Kevin Warsh, Hassett, Bessent, Malpass e Waller, la decisione potrebbe arrivare già entro l’estate, segnando una svolta cruciale nella politica monetaria americana. La scelta, fondamentale per il futuro dell’economia globale, si fa sempre più vicina: il presidente sta valutando attentamente quale di questi nomi possa guidare al meglio la strategia di Federal Reserve.

Trump accelera sulla nomina del nuovo presidente della Fed, scelta tra 5 nomi: Kevin Warsh, Kevin Hassett, Scott Bessent, David Malpass e Christopher Waller, la decisione potrebbe arrivare già entro l'estate, con l'obiettivo di anticipare la svolta sui tassi ritenuta troppo lenta

Il mandato di Powell termina a maggio 2026. Tra i nomi in lizza, l'ex governatore della Fed Kevin Warsh e il direttore del Consiglio economico nazionale Kevin Hassett, il segretario al Tesoro Scott Bessent, l'ex presidente della Banca mondiale David Malpass

