Fed Trump spinge per sostituire Powell | il sostituto potrebbe arrivare già entro l’estate

L'ex presidente Donald Trump intensifica il suo pressing su Jerome Powell, spingendo per un cambio di leadership alla Federal Reserve già entro questa estate. La sua strategia potrebbe anticipare di mesi la naturale scadenza del mandato attuale, puntando a influenzare le politiche monetarie future. Una mossa senza precedenti nel panorama finanziario, che potrebbe ridefinire gli equilibri economici e politici negli Stati Uniti e oltre. La domanda ora è: quale sarà il suo impatto sul mercato?

Continua il pressing di Donald Trump su Jerome Powell, con il tycoon che starebbe valutando la possibilità di rendere noto già entro l’estate o nei primi mesi dell’autunno il nome del futuro presidente della Federal Reserve, anticipando la scadenza naturale del mandato dell’attuale numero uno, prevista tra 11 mesi. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, questa mossa, sebbene senza precedenti nella storia della Fed e non contemplata dalla normativa vigente, sarebbe spinta dal malcontento del presidente nei confronti dell’attuale gestione della politica monetaria. Tra i nomi che sarebbero al vaglio del presidente figurano l’ex governatore della Fed Kevin Warsh e l’economista Kevin Hassett, attualmente a capo del Consiglio Economico Nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fed, Trump spinge per sostituire Powell: il sostituto potrebbe arrivare già entro l’estate

In questa notizia si parla di: trump - powell - entro - estate

Fed lascia tassi invariati, Powell ‘delude’ Trump - La Federal Reserve annuncia di mantenere invariati i tassi di interesse, tra il 4,25% e il 4,50%, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo finanziario e politico.

Translate postUsa: Trump valuta se annunciare il successore del governatore della Federal Reserve Powell già in estate Vai su X

Per approfondire, leggi qui l’articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-ho-lista-tre-o-quattro-nomi-sostituire-pessimo-powell-fed-wsj-l-annuncio-questa-estate-AHkdGZPB Vai su Facebook

Trump: in Israele c’è una “caccia alle streghe” contro Netanyahu; Trump: In lista tre o quattro nomi per sostituire Powell alla Fed; Federal Reserve, ecco i candidati di Trump alla successione di Powell.

Fed, Trump spinge per sostituire Powell: il sostituto potrebbe arrivare già entro l’estate - Continua il pressing di Donald Trump su Jerome Powell, con il tycoon che starebbe valutando la possibilità di rendere noto già entro l’estate o nei primi mesi dell’autunno il nome del futuro president ... Riporta msn.com

Trump: "In lista tre o quattro nomi per sostituire Powell alla Fed" - Per la successione il presidente Usa sta valutando l'ex governatore della Fed Kevin Warsh e il direttore del Consiglio economico nazionale Kevin Hassett. Scrive tg24.sky.it