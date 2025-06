FdI vola nella Supermedia dei sondaggi Per Schlein è un’altra doccia fredda | il Pd perde più di tutti

Le ultime rilevazioni della Supermedia YouTrend per AGI raccontano un’Italia in movimento, con Fratelli d’Italia che vola oltre il 30% e il Pd che perde terreno, scivolando sotto il 23%. Un trend che accentua il divario tra maggioranza e opposizione, facendo emergere nuovi scenari politici. Ma cosa svelano i numeri partito per partito? Cerchiamo di scoprirlo nel dettaglio.

FdI in crescita e sopra il 30%, il Pd in calo e sotto il 23%. La Supermedia Youtrend per Agi conferma in piano l'andamento degli sondaggi, che hanno registrato l'aumento del gap tra i primi due partiti di maggioranza e opposizione. In particolare, FdI nelle ultime due settimane registra la seconda migliore performance dopo le europee, mentre il Pd è il partito che cala più di tutti. Cosa dice la Supermedia partito per partito. Nel dettaglio, FdI nella Supermedia sale al 30,3%, guadagnando uno 0,1% rispetto alla rilevazione precedente. Il Pd scende al 22,6% lasciando sul campo un pesante 0,4%. Da registrare che quello che perdono i dem non lo guadagna il M5S, che resta stabile al 12,2%.