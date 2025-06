Fazzini lascia il Castellani e va a Firenze | Saluto casa e mi mancano le parole

L’addio di Fazzini al Castellani e il suo approdo a Firenze segnano un nuovo capitolo nella sua giovane carriera. Ricordo ancora il “caso Fazzini” di gennaio, quando il talento Massa saltò la trasferta di Venezia, lasciando tutti senza parole. Ora, tra saluti nostalgici e nuove sfide, il suo percorso prosegue con entusiasmo e determinazione, pronto a lasciare il segno anche in questa nuova avventura.

A gennaio tra le fila dell’Empoli scoppiò il ‘caso Fazzini’: il trequartista originario di Massa saltò la trasferta di Venezia, terminata poi 1-1, per esser stato messo fuori rosa a seguito di una vicenda di mercato che lo vedeva fortemente interessato a una trattativa con la Lazio, che lo seguiva da vicino. Sembrava una situazione che si sarebbe risolta con la cessione nella Capitale, e invece, un po’ a sorpresa, il classe 2003 fu reintegrato in rosa. Telenovela finita solo ieri: ad accaparrarsi il talento della Nazionale Under 21 è stata la Fiorentina, che ha chiuso l’affare per 10 milioni di euro, col giocatore che ha sostenuto le visite mediche ieri a Villa Stuart e si è poi presentato al Viola Park a Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fazzini lascia il Castellani e va a Firenze: "Saluto casa e mi mancano le parole"

