Favoreggiamento della prostituzione slitta il patteggiamento per l' ex poliziotto per Ivan D’Amore

L’attesa si allunga per Ivan D’Amore, l’ex poliziotto coinvolto nel caso di favoreggiamento della prostituzione. Il patteggiamento, inizialmente previsto, è stato definitivamente rinviato al 25 settembre 2026, lasciando in sospeso un procedimento che si trascina da tempo. Un ulteriore ostacolo nella vicenda di un uomo già al centro di numerose polemiche, e che ora si prepara a un nuovo capitolo giudiziario.

Il giudice non è "in sede": così il patteggiamento di Ivan D'Amore, il 32enne ex poliziotto originario della provincia di Messina ma residente a Preganziol accusato di favoreggiamento della prostituzione è di fatto rimandato al 25 settembre del 2026. Ci sarà da attendere oltre un anno e tre mesi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: favoreggiamento - prostituzione - patteggiamento - poliziotto

Favoreggiamento della prostituzione, slitta il patteggiamento per l'ex poliziotto per Ivan D’Amore; Il giudice è applicato al Riesame, patteggiamento slitta di 15 mesi; Favoreggiamento della prostituzione, per Ivan D'Amore il patteggiamento slitta di 15 mesi.

Affittava la casa per la prostituzione, patteggiamento di un anno e 8 mesi - Procedimento penale definito con il patteggiamento della pena per un 61enne reatino, accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con circostanze aggravanti. Riporta ilmessaggero.it

Favoreggiamento della prostituzione: condannati giudice e la ex compagna poliziotta - Quotidiano Di Puglia - Sono stati condannati a due anni di reclusione, pena sospesa, il giudice civile della Cassazione Giuseppe Caracciolo, 65 anni, di Lecce e la ex compagna Pasqua Biondi, poliziotta 59enne di ... Secondo quotidianodipuglia.it