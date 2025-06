Fautario Inter U-15 esulta | Orgoglioso non abbiamo mai mollato!

Simone Fautario, allenatore dei talentuosi U-15 dell'Inter, esplode di gioia per il trionfo dello scudetto conquistato con determinazione e passione. È un momento di grande orgoglio e soddisfazione, che testimonia il valore del lavoro di squadra e della crescita dei giovani calciatori. La vittoria contro la Fiorentina per 2-1 non è solo un risultato, ma un passo fondamentale nel percorso di formazione e ambizione dei nostri ragazzi.

Simone Fautario, allenatore dell'Inter U-15, ha commentato la vittoria dello scudetto da parte della sua compagine grazie al successo per 2-1 contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Simone Fautario si è così espresso ai canali della FIGC in merito alla vittoria dello scudetto U-15 da parte della sua Inter: «Si tratta di una gioia incredibile e difficile da descrivere. Questo successo è soprattutto un premio per i ragazzi, i quali hanno lavorato con dedizione e sacrificio per undici mesi, affrontando ogni gara con lo spirito giusto. Siamo riusciti a costruire qualcosa di importante, passo dopo passo, fino ad arrivare alla vittoria contro un avversario forte e determinato come la Fiorentina.

