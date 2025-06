Fatebenefratelli in festa per il Sacro Cuore | un anno di fede e comunità

Fatebenefratelli si anima con entusiasmo per celebrare il Sacro Cuore di Gesù, un momento di profonda riflessione e comunità. Dopo un anno ricco di fede e incontri significativi, il culmine si avvicina: venerdì 27 giugno, un appuntamento imperdibile che unirà spiritualità e fraternità. Alle 10.00, la Solenne Concelebrazione nella parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, presieduta dall’Arcivescovo, segna il cuore della giornata. Ma l’evento continuerà, consolidando i legami di fede e solidarietà.

Venerdì 27 giugno, sarà il culmine dei festeggiamenti dedicati al "Sacratissimo Cuore di Gesù". Alle ore 10.00, si terrà la Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli che sarà presieduta dall'Arcivescovo Metropolita di Benevento, S.E.R. Mons. Felice Accrocca. Successivamente alle ore 11.30, nella Sala Convegni "Fra Pietro Maria de Giovanni" dell'Ospedale, si svolgerà la tradizionale e sentita consegna delle targhe ai Collaboratori che hanno maturato 25 anni di servizio, un segno di gratitudine per la loro dedizione. La giornata si concluderà alle ore 19.

