Fashion Brand Market Bologna stop alla vendita di abiti a prezzi scontati al Dumbo | ecco perché

A Bologna, il mondo della moda si ferma davanti alle irregolarità di Fashion Brand Market. Dopo controlli accurati, il Comune ha deciso di vietare la vendita degli abiti scontati al Dumbo, sottolineando l'importanza di tutelare trasparenza e sicurezza nella vendita al dettaglio. Questa decisione evidenzia come il rispetto delle norme sia fondamentale per preservare la fiducia dei consumatori e la reputazione del settore. Ecco perché, in questa fase, stop alle vendite non conformi!

Bologna, 26 giugno 2025 – A seguito dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla polizia Locale, il Comune di Bologna ha notificato ai promotori il divieto di prosecuzione della vendita 'Fashion Brand Market', organizzata presso gli spazi di Dumbo. Sono state rilevate irregolarità rispetto agli spazi adibiti alla vendita di abbigliamento, allo stato non conformi rispetto alle misure dichiarate, mentre sono tuttora in corso le verifiche relative alla regolarità per quanto riguarda le vendite scontate. "L'Amministrazione ha agito prontamente attraverso opportuni controlli e atti conseguenti - spiega l'assessora al Commercio Luisa Guidone -.

