Farsa Nato | 5% per il riarmo Sánchez firma ma si sfila Trump sbotta | paghi il doppio

Nel turbinio delle alleanze e delle tensioni internazionali, gli scontri tra leader come Sánchez e Trump fanno emergere una realtà complessa e incerta. La Spagna annulla il proprio impegno di spesa militare, mentre gli Stati Uniti minacciano ritorsioni sui dazi. In un contesto globale sempre più fragile, le decisioni di oggi plasmeranno il domani, coinvolgendo anche il supporto a Kiev. Continua a leggere per scoprire tutti i retroscena di questa intricata dinamica internazionale.

La Spagna sconfessa il documento che ha siglato: non investiremo più del 2,1% Il presidente americano: ci rifaremo sui dazi. Tra i costi anche il supporto a Kiev. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Farsa Nato: 5% per il riarmo. Sánchez firma, ma si sfila. Trump sbotta: paghi il doppio

Il prossimo vertice Nato sarà uno spartiacque fra l'Europa che conosciamo noi, quella che ha costruito le sue fortune sullo stato sociale, e quella che invece investe nell'escalation militare. I fondi stanziati per la difesa e il riarmo verrebbero dirottati da altre prior