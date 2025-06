Fan contro Helena Prestes | Perderai follower lei replica così

scalare le polemiche, anzi. Helena Prestes ha scelto di trasformare il suo spazio online in un luogo più intimo ed esclusivo, rispondendo con eleganza alle critiche e dimostrando che la sua evoluzione digitale mira a offrire contenuti di qualità ai fan più affezionati. La sua decisione, pur divisiva, sottolinea come il successo richieda spesso scelte coraggiose e innovative.

Helena Prestes replica alle critiche che in questi giorni le stanno riservando alcuni utenti social per via della sua decisione di rendere il suo canale a pagamento. La modella brasiliana ha deciso di creare uno spazio esclusivo, oltre a Il Divano su Instagram. In questo modo, la protagonista indiscussa del Grande Fratello 18 chiede un abbonamento ai fan che vogliono avere aggiornamenti continui sulla sua vita. La sua decisione non ha fatto piacere ad alcuni suoi sostenitori, che le fanno notare che potrebbe perdere l’appoggio del pubblico in questo modo. Ora la stessa Helena decide di replicare a questi attacchi, in modo scherzoso. 🔗 Leggi su Latuafonte.com