Fame da Lupi | scatta la vendita on line per gli abbonamenti

La passione per il grande basket si accende con “Fame da Lupi”, la campagna abbonamenti dell'S.S. Avellino Basket! Da oggi, i tifosi possono sottoscrivere il loro abbonamento per la stagione 2025/2026 comodamente online, in pochi click, tramite il portale www.go2.it. Un modo semplice e veloce per vivere l’emozione del parquet e sostenere la propria squadra del cuore. Non perdere questa occasione: la pallacanestro ti aspetta, ora più accessibile che mai!

Tempo di lettura: 2 minuti La campagna abbonamenti " Fame da Lupi "prosegue e la S.S. Avellino Basket rende noto che, da oggi, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione 20252026 anche online, attraverso il portale www.go2.it rendendo così più facile e veloce l'accesso al grande basket di Serie A2. La modalità online, qui il link https:bit.lyavellinobasket, consentirà a tutti di poter sottoscrivere la tessera annuale al prossimo campionato, evitando di recarsi presso la sede del club di via Moccia 104. Ricordiamo che fino al 4 luglio i vecchi abbonati potranno godere del diritto di prelazione.

