Falzetti all’ufficio di gabinetto della Questura

Siamo lieti di annunciare l’ingresso del dottor Matteo Falzetti nell’ufficio di gabinetto della Questura di Macerata. Con una solida esperienza maturata tra Roma e Macerata e un background forense, Falzetti porta con sé competenza e dedizione. Il questore Gianpaolo Patruno e tutto lo staff accolgono calorosamente il nuovo collega, pronti a collaborare per garantire sicurezza e servizio ai cittadini. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto nel nostro impegno quotidiano.

Il questore Gianpaolo Patruno, i funzionari e il personale tutto della questura di Macerata danno il benvenuto al commissario della polizia, il dottor Matteo Falzetti, nuovo funzionario addetto all’ufficio di gabinetto. Abilitato all’esercizio della professione forense, Falzetti, dopo aver superato nel 2018 il concorso per vice ispettori della polizia, ha prestato servizio nella questura di Roma e, successivamente, nella questura di Macerata. Ha recentemente concluso con successo il corso di formazione per funzionari della scuola superiore di polizia, durante il quale ha conseguito anche il master di secondo livello in "Organizzazione e politiche di pubblica sicurezza" dell’Università Luiss Guido Carli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it