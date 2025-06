Fair Play Menarini valorizza sport e studio il Premio a due giovani di talento

Fair Play Menarini celebra il talento e la dedizione, riconoscendo giovani straordinari che incarnano i valori dello sport e dello studio. Con questa iniziativa, si premia la costanza, la disciplina e la forza di volontĂ che guidano le future generazioni verso traguardi importanti. In un contesto di eccellenza come Firenze, il premio si conferma come un faro di ispirazione per chi sogna di fare la differenza. In attesa delle emozionanti novitĂ che arriveranno, scopriamo insieme i protagonisti di questa edizione.

Firenze, 26 giugno 2025 – Lo sport insegna a imparare dai propri errori, come lo studio: entrambi forgiano la costanza, la disciplina e la forza di volontĂ . Questo legame è al centro della conferenza stampa di presentazione della 29° edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze, che si è tenuta nella mattinata di oggi, 26 giugno, nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. In attesa delle giornate ufficiali del Premio, in programma il 2 e 3 luglio tra Firenze e Fiesole, è stato conferito anche il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, destinato ai giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati d’eccellenza sia a livello sportivo che scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fair Play Menarini valorizza sport e studio, il Premio a due giovani di talento

