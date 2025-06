Fair Play Menarini | premio speciale Fiamme Gialle Studio Sport

Lo sport e lo studio condividono un percorso di crescita, insegnando a superare sfide con determinazione e umiltà. Questa connessione, simbolo di valori universali, ha ispirato la 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, presentata questa mattina a Firenze. Con un focus speciale sul premio "Fiamme Gialle Studio Sport", l'evento sottolinea come la disciplina possa essere un esempio anche fuori dal campo. In attesa delle giornate ufficiali del Premio, in programma il...

Lo sport insegna a imparare dai propri errori, come lo studio: entrambi forgiano la costanza, la disciplina e la forza di volontà. Questo legame è al centro della conferenza stampa di presentazione della 29° edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze, che si è tenuta questa mattina nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. In attesa delle giornate ufficiali del Premio, in programma il 2 e 3 luglio tra Firenze e Fiesole, è stato conferito anche il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, destinato ai giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati d’eccellenza sia a livello sportivo che scolastico. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fair Play Menarini: premio speciale Fiamme Gialle “Studio Sport”

In questa notizia si parla di: premio - studio - sport - fair

Kimi Antonelli porta la sua classe al Gran Premio di Imola, così il paddock Mercedes diventa aula speciale. E lui dice: “Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera” - Kimi Antonelli, giovane talento dell'automobilismo, porta la sua classe al Gran Premio di Imola. Tra le curve del circuito, il pilota di 18 anni non dimentica gli studi e confessa: "Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera".

Il 4 giugno sono stati premiati i vincitori della terza edizione dei concorsi “Claudio Chiaratti: Scuola, Sport e Fair Play” e “Righe di sport” che il Panathlon International Club Como ha riservato alle scuole della provincia di Como. Accolti dal Dirigente Scolastico Vai su Facebook

Fair Play Menarini, è l'ora del premio speciale Fiamme Gialle 'Studio e Sport'; Premio Internazionale Fair Play Menarini: assegnato il Premio speciale Fiamme Gialle Studio e Sport; Panathlon Day 2024: la celebrazione dello sport e dello studio ad Asti.

Fair Play Menarini: premio speciale Fiamme Gialle “Studio Sport” - Lo sport insegna a imparare dai propri errori, come lo studio: entrambi forgiano la costanza, la disciplina e la forza di volontà. Lo riporta tpi.it

Fair Play Menarini, è l'ora del premio speciale Fiamme Gialle 'Studio e Sport' - La presentazione della 29/a edizione a Firenze nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana ... Come scrive msn.com