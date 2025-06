Fair Play Menarini Paganelli | Grande emozione in attesa della 29esima edizione

L’attesa cresce per la 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, un evento che celebra i valori di lealtà, rispetto e spirito sportivo. Dal suggestivo scenario di piazzale Michelangelo alla prestigiosa cerimonia di Fiesole, questa manifestazione promette emozioni intense e riconoscimenti di grande valore. Tanti campioni, tante discipline: un’occasione unica per onorare chi fa della correttezza uno stile di vita, consolidando così il suo ruolo di esempio e ispirazione per tutti.

(Adnkronos) – “C’è grandissima emozione perché la ventinovesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini si avvicina al suo inizio con la serata di gala del 2 luglio nella magnifica cornice del piazzale Michelangelo e poi l’evento di premiazione del Fair Play nel teatro di Fiesole il 3 luglio. Tanti campioni quindi, tante discipline che comporranno questa nuova edizione, sempre all’insegna di quei valori che il premio Fair Play celebra e promuove”. Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del board della Fondazione Fair Play Menarini, parlando con i giornalisti a Firenze, nella sede della Regione Toscana, in occasione della presentazione della 29a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Seriea24.it

