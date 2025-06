Fair Play Menarini | è l’ora del Premio Speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’

In un mondo in cui lo sport e lo studio sono strumenti di crescita, la 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze celebra i valori della disciplina, della costanza e della volontà di migliorarsi. Questa mattina, nella suggestiva cornice di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, si è aperta una porta verso l’eccellenza, ricordando che il vero spirito sportivo si riflette anche nell’impegno quotidiano. In attesa di scoprire i protagonisti di questa prestigiosa kermesse, il futuro si preannuncia brillante.

FIRENZE, 26 giugno 2025 – Lo sport insegna a imparare dai propri errori, come lo studio: entrambi forgiano la costanza, la disciplina e la forza di volontà. Questo legame è al centro della conferenza stampa di presentazione della 29° edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze, che si è tenuta questa mattina nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. In attesa delle giornate ufficiali del Premio, in programma il 2 e 3 luglio tra Firenze e Fiesole, è stato conferito anche il Premio speciale Fiamme Gialle "Studio e Sport", destinato ai giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati d'eccellenza sia a livello sportivo che scolastico.

