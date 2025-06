Fair Play Menarini è l’ora del premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’

Lo sport e lo studio condividono valori fondamentali come disciplina, perseveranza e resilienza. Questi principi, al centro della 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, celebrano l’eccellenza e l’etica che uniscono atleti e studenti di tutto il mondo. La cerimonia a Firenze ha messo in luce come il fair play sia il vero vincitore, ispirando le future generazioni a perseguire la crescita personale con integrità e passione.

(Adnkronos) – Lo sport insegna a imparare dai propri errori, come lo studio: entrambi forgiano la costanza, la disciplina e la forza di volontà. Questo legame è stato al centro della conferenza stampa di presentazione della 29a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze, che si è tenuta questa mattina nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. In attesa delle giornate ufficiali del Premio, in programma il 2 e 3 luglio tra Firenze e Fiesole, è stato conferito anche il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, destinato ai giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati d’eccellenza sia a livello sportivo che scolastico. 🔗 Leggi su Seriea24.it

