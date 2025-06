Facci Ridere con Insegno e Ciufoli tra barzellette e balletti ridicoli

Facci ridere con insegno e ciufoli tra barzellette e balletti ridicoli—una comicità fresca e spumeggiante che ci ricorda quanto sia importante sorridere, anche nei momenti più difficili. In un’epoca in cui si ride sempre meno, ci sembrava il momento giusto per provarci. Con il supporto di un’amicizia di lunga data e tanta creatività, Roberto Ciufoli e Pino Insegno ci guideranno in un viaggio tra risate autentiche e divertimento assicurato, invitandoci a non prendersi troppo sul serio.

"In un'epoca in cui si ride sempre meno, ci sembrava il momento giusto per provarci". A parlare è Roberto Ciufoli, che con Pino Insegno è protagonista da domenica 29 giugno, in prima serata su Rai 2, del nuovo show Facci Ridere. Con Pino condivido un'amicizia che dura da decenni, e poter lavorare ancora insieme, stavolta in TV, è un'occasione speciale dichiara all' Ansa Ciufoli. Reduce dall'ultimo Tale e Quale Show, l'attore e comico romano torna dunque a lavorare in TV con Insegno dopi i tempi della Premiata Ditta (con loro c'erano Tiziana Foschi e Francesca Draghetti).

