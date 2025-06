facci ridere con insegno e ciufoli tra barzellette e balletti ridicoli

Roberto Ciufoli e Pino Insegno, due volti noti del teatro e della tv, tornano a farci ridere con il loro nuovo show "Facci Ridere" su Rai 2. Tra barzellette e balletti ridicoli, vogliono dimostrarci che anche in tempi difficili, un sorriso può fare la differenza. Perché ridere è un'arte e, come loro stessi dicono, "è il momento di provarci". Prepariamoci a una serata all'insegna del divertimento e dell'allegria!

“In un’epoca in cui si ride sempre meno, ci sembrava il momento giusto per provarci”. A parlare è Roberto Ciufoli, che con Pino Insegno è protagonista da domenica 29 giugno, in prima serata su Rai 2, del nuovo show Facci Ridere. Con Pino condivido un’amicizia che dura da decenni, e poter lavorare ancora insieme, stavolta in TV, è un’occasione speciale dichiara all’ Ansa Ciufoli. Reduce dall’ultimo Tale e Quale Show, l’attore e comico romano torna dunque a lavorare in TV con Insegno dopo i tempi della Premiata Ditta (con loro c’erano Tiziana Foschi e Francesca Draghetti). Come funziona Facci Ridere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it