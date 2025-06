Fabrizio Bracconieri | Sarri è l’anticalcio Gasperini non mi convince Lotito come Bombolo

una questione di vita o di morte, come invece avviene nelle grandi metropoli. Fabrizio Bracconieri commenta con sincerità e passione, sottolineando come la mentalità e le sfide di un ambiente diverso possano influenzare il rendimento di un allenatore. La sua opinione rivela quanto sia importante l’adattabilità e la gestione delle pressioni in uno sport così emozionante. Ma qual è la direzione giusta per la Roma?

Fabrizio Bracconieri, attore e noto personaggi della tv, interviene in diretta su TvPlay da tifoso della Roma “ MI FIDO DI RANIERI, MA GASPERINI NON MI HA MAI CONVINTO ” – “Sono contento di Ranieri, io mi fido di lui. Gasperini però non mi ha mai convinto. Ha allenato bene l’Atalanta, ma ha fallito altrove. Dove c’è una grande città, c’è anche una pressione differente. Bergamo è una città dove si vive tranquilli e il calcio non è vissuto come Roma, Milano, Napoli e altre grandi città” “ MOURINHO HA FATTO VINCERE UNA COPPA ALLA ROMA, LA LAZIO HA PERSO CON I SALMONARI ” – “ A me piaceva Mourinho, un uomo solo per come difendeva la società e com’era di carattere. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Fabrizio Bracconieri: “Sarri è l’anticalcio. Gasperini non mi convince. Lotito come Bombolo”

In questa notizia si parla di: gasperini - fabrizio - bracconieri - sarri

Le magnifiche 7 di Sarri contro Gasperini - TUTTO mercato WEB - C’è solo 1 gol di differenza nei Sarri- Da tuttomercatoweb.com

Sarri-Gasperini, è già derby: sfide rocambolesche, colpi di scena e tanti gol - MSN - Il testa a testa si è acceso, in particolare, da quando Gasperini è approdato all’Atalanta. Lo riporta msn.com