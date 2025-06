Fabio Rovazzi tra gli ospiti del Romano Summer Festival la città diventa un’arena a cielo aperto

Preparati a vivere due serate indimenticabili a Romano di Lombardia, dove la città si trasforma in un’arena a cielo aperto per il Romano Summer Festival! Venerdì 27 e sabato 28 giugno, musica, divertimento e street food animeranno piazza Fiume, con ospiti di prestigio come Fabio Rovazzi e i Blascover. Un’occasione unica per scatenarsi sotto le stelle: il festival promette emozioni e momenti da ricordare per tutta la famiglia.

Venerdì 27 e sabato 28 giugno Romano di Lombardia si trasforma in una grande arena a cielo aperto per il Romano Summer Festival. In programma concerti gratuiti con ospiti di rilievo come Fabio Rovazzi e i Blascover, dj set, spettacoli e street food. Il programma. Il festival si aprirà venerdì 27 giugno in piazza Fiume con il concerto di Rovazzi, artista milanese tra i più amati dal pubblico giovanile, che proporrà il suo repertorio per una serata all’insegna del canto e del ballo. A seguire si terrà il “Take Over Official Party” per prolungare il divertimento sotto le stelle. In contemporanea, al Parco della Rocca si esibiranno i Blascover, tribute band ufficiale di Vasco Rossi, con un concerto dedicato ai grandi successi del Blasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fabio Rovazzi tra gli ospiti del Romano Summer Festival, la città diventa un’arena a cielo aperto

In questa notizia si parla di: romano - festival - fabio - rovazzi

Terni, Letz Festival all’Anfiteatro Romano: “Ridefinisce lo spazio urbano e sonoro” IL PROGRAMMA - Il Letz Festival, che si terrà all'Anfiteatro Romano il 29 e 30 agosto, trasforma lo spazio urbano e sonoro con un programma audace e innovativo.

Fabio Rovazzi, Paola Iezzi, Orietta Berti, Mondo Marcio, Gemelli Diversi, Stefano Pitasi Ecco alcuni degli artisti che si esibiranno sul palco del 105 Summer Festival ? il 20 giugno presso Piazza della Vittoria a Genova ? Il concerto è a ingresso gratuito Vai su Facebook

Da Rovazzi ai Cuori infranti: la settimana di “Romano Summer Festival”; Mandale una foto in privato: il nuovo corteggiamento secondo i Cuori Infranti; Cesaroni, il ritorno. Ecco la prima clip: Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi guest star.

Romano Summer Festival: sei settimane di musica, spettacoli: super ospite Fabio Rovazzi il 27 giugno - Sarà Piazza Fiume a ospitare il momento clou dell’intero festival: venerdì 27 giugno, Fabio Rovazzi salirà sul palco con uno show che promette ritmo, ironia ed energia, in pieno stile Rovazzi. Da primatreviglio.it

"Mandale una foto in privato": il nuovo corteggiamento secondo i Cuori Infranti - 0 e sabato aprirà il Romano Summer Festival prima dell’attesissimo show di Fabio Rovazzi. Scrive primatreviglio.it