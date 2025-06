Fabbricanti di Tombe | a Pordenone nuova azione di land poetry contro le armi nucleari ad Aviano

In un contesto di crescente tensione globale, un collettivo di attivisti guidato dal poeta Mathias PdS si prepara a lanciare un potente messaggio contro la presenza di armi nucleari presso la base di Aviano. Con un’opera di oltre 40 metri, questa land poetry vuole scuotere le coscienze e promuovere un’Italia più pacifica. Domenica 30 giugno, un gesto che farà riflettere e invitare al cambiamento.

Un’opera di oltre 40 metri per lanciare un messaggio contro la militarizzazione del territorio e la presenza di testate nucleari nella base statunitense di Aviano. È l’iniziativa annunciata per domenica 30 giugno da un collettivo indipendente di attivisti guidato dal poeta di strada Mathias PdS (Poeta della Sera), che realizzerà un nuovo intervento di land poetry in un’area non distante da Pordenone. L’azione, la quarta di questo tipo promossa dal poeta e attivista friulano, prevede la scrittura sul terreno dello slogan “Fabbricanti di Tombe”, con la lettera iniziale modificata in “Fabbricanti di Bombe”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it