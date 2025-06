Fa troppo caldo | a Novara raccolta rifiuti anticipata alle 5 del mattino

Con le temperature che raggiungono livelli record, Novara si adatta per tutelare la salute dei suoi cittadini e degli operatori ecologici. Perché, in situazioni di caldo estremo, ogni gesto conta: anche il rispetto dei tempi di raccolta diventa una priorità. Il nuovo orario, anticipato alle 5 del mattino, rappresenta un passo importante verso una gestione più sicura ed efficiente dei rifiuti.

Fa caldo, molto caldo, così il Comune anticipa gli orari di raccolta dei rifiuti. È stata firmata dal sindaco Alessandro Canelli l'ordinanza che anticipa l'orario del passaggio degli operatori ecologici a Novara. A causa del caldo, infatti, i dipendenti di Assa anticiperanno la raccolta alle 5. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - raccolta - novara - rifiuti

In Piemonte il 2024 è stato l'anno più caldo e piovoso degli ultimi 67 anni; Troppo caldo: il centro di raccolta comunale resta chiuso a Chieti; Comuni Ricicloni. A Novara e Alta Gallura il premio CIAL per la ‘Raccolta differenziata degli Imballaggi in Alluminio’.

Caldo, afa e cattivi odori dai rifiuti. “Ora il ritiro due volte al giorno” - Il piano è stato richiesto dal Comune ad Ato Toscana Centro e ad Alia, per evitare i disagi nel periodo estivo. Scrive msn.com

Caldo e rifiuti non raccolti: ad Arzano scatta l'emergenza igienico-sanitaria - sanitaria ad Arzano: da qualche giorno l’ennesimo braccio di ferro per motivi contrattuali tra lavoratori e consorzio Gema, la società che gestisce il servizio rifiuti ... Riporta ilmattino.it