Fa sesso con la figlia piccola e la fa violentare da altri uomini

L'orrore si è consumato dietro le mura di una famiglia, dove un padre avrebbe gravemente abusato della propria figlia minore e coinvolto altri uomini in violenze ripetute. Un caso che scuote la società e richiede giustizia immediata, perché nessuna bambina dovrebbe mai subire simili orrori, né in silenzio né sotto il peso della paura.

Leggi su Today.it

