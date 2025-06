Fa caldo in Italia ma non più dei giugno peggiori

Fa caldo in Italia, ma non lasciatevi ingannare: giugno resta un mese imprevedibile e spesso ingannevole. Dopo mesi di freddo e frescura, il primo sole estivo può sembrare intenso e sorprendente, alimentando l’incertezza. A Roma, un vecchio detto recitava: "Abbisogna nun sbajà ", ovvero, stare attenti a non fidarsi troppo di questo inizio d’estate. E, chissà , forse ancora oggi, la saggezza popolare ci invita alla prudenza…

Di giugno non ci si deve fidare. Soprattutto del caldo di giugno non ci si deve fidare. Perché è il primo dopo mesi di freddo, fresco e tepore, e quindi lo percepiamo strano, sempre più intenso. Di giugno non ci si deve fidare, e lo si sa da chissà quanto tempo. A Roma c'era pure un detto, e i detti certamente non hanno il dono della verità, ma non sempre mentono, che ogni tanto, sempre meno, si sente ancora. Faceva, fa: "Abbisogna nun sbajà giugno, pe' du' bboni, uno è 'n inferno". Questa frase qualcuno lo attribuì a Carlo Emilio Gadda, ma Carlo Emilio Gadda senz'altro non l'ha mai scritta e forse, probabilmente, nemmeno detta.

