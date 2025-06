F35 con testate atomiche sottomarini nucleari laboratori biologici e Blitz Spirit | così Londra si prepara alla guerra

La tensione internazionale si fa sempre più palpabile, con il Regno Unito che si prepara a un maxi piano di difesa. F-35 armati di testate atomiche, sottomarini nucleari, laboratori biologici e operazioni segrete come Blitz Spirit: Londra alza l’asticella per fronteggiare le minacce globali. La Russia resta al centro di questo scenario complesso, alimentando i timori di un conflitto allargato. Quanto può resistere la pace in un mondo così fragile?

La Gran Bretagna alza l'asticella e prepara un maxi piano di difesa contro le minacce internazionali, con la Russia principale attore dei rischi di un conflitto allargato che coinvolga anche.

