F1 | Verstappen spegne sul nascere le polemiche | Con Perez ottimo rapporto

Max Verstappen spegne sul nascere qualsiasi polemica con Sergio Perez, confermando il suo ottimo rapporto con il collega. Durante il media day del GP d’Austria, il campione del mondo ha evitato di entrare nel vortice delle provocazioni, rimandando a un episodio di tre anni fa che ancora divide gli appassionati. La stretta di mano tra i due e l’atteggiamento risoluto di Verstappen dimostrano che, quest’anno, la rivalità si mantiene sportiva e distesa, anche sotto pressione.

Un episodio di tre anni fa che fa ancora discutere. Max Verstappen non ha ceduto alle provocazioni nel media day valido per il GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Spielberg. Il Campione del Mondo ha infatti quasi glissato la richiesta di commentare le parole pronunciate qualche giorno fa dall’ex compagno di scuderia Sergio Perez.  Nello specifico “Checo” era tornato alle tensioni del 2022, un anno molto particolare per quanto successo al GP di Monaco, evento contrassegnato da un incidente durante le qualifiche che non ha permesso a nessuno dei due piloti Red Bull di migliorarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it