F1 Oscar Piastri | Montreal dimenticata Al Red Bull Ring vettura con aggiornamenti per essere protagonisti

Oscar Piastri si presenta al Red Bull Ring con rinnovata determinazione, pronto a riscattarsi dopo una fase di difficoltà e a consolidare la propria posizione nel Mondiale di Formula Uno 2025. La sua vettura, aggiornata e potenziata, punta a essere protagonista di un weekend decisivo, che potrebbe segnare il passo verso traguardi importanti in vista del Gran Premio di Gran Bretagna. Il futuro è ancora tutto da scrivere, e Piastri vuole farlo con grinta e precisione.

Oscar Piastri si è presentato sereno e determinato nel corso della conferenza stampa che, come tradizione, ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato Red Bull Ring ci attende un weekend di estrema importanza per l’intera stagione, in vista anche del Gran Premio di Gran Bretagna del prossimo weekend che andrà a completare una doppietta dal peso specifico notevole. Il pilota australiano, dopo il contatto subito dal compagno di scuderia Lando Norris a Montreal, comanda la classifica generale con 22 lunghezze di vantaggio proprio sull’inglese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Montreal dimenticata. Al Red Bull Ring vettura con aggiornamenti per essere protagonisti”

In questa notizia si parla di: oscar - piastri - redbull - ring

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Oscar Piastri, protagonista indiscusso del Trofeo Bandini, ha vissuto una giornata da star, circondato da affetto e passione.

A Montreal, per la prima volta dall'inizio della stagione, McLaren non è riuscita a piazzare nemmeno una monoposto sul podio. Mentre Oscar Piastri ha concluso la corsa al quarto posto, Lando Norris ha terminato anticipatamente la sua gara per un incidente, Vai su Facebook

Translate post#f1articolo #piastri Conosciamo meglio l’ex Red Bull, questa volta nelle vesti di manager che da qualche anno affianca l’attuale leader del Mondiale, Oscar Piastri, aiutato dal connazionale nel fondamentale passaggio da Alpine a McLaren che h Vai su X

F1 Austria, Norris: Qui dolci ricordi. Piastri netto: Voglio vincere; F1 | Red Bull, Verstappen ci crede: “Lavoriamo ancora sulla macchina 2025!”; GP Austria: inizia un periodo cruciale per la stagione di Red Bull e Ferrari.

Formula 1 – Piastri da battere ma Russell cerca un back to back storico - it Il Red Bull Ring è pronto a ospitare il Gran Premio d’Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1, dove la McLaren, che su questo tracciato non vi ... Riporta pressgiochi.it

Norris vuole il riscatto: “Red Bull Ring pista in cui ho dolci ricordi”. Piastri categorico: “Voglio vincere” - Le parole di Lando Norris e Oscar Piastri in vista del GP d'Austria, 11esimo appuntamento del Mondiale F1 2025 ... Scrive formulapassion.it