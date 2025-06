F1 Max Verstappen | In passato in Austria abbiamo visto sorprese sarà difficile con le gomme

passione e determinazione che lo contraddistinguono. Dopo le sorprese di passato, Verstappen punta a consolidare la sua leadership, aggiungendo un’altra vittoria in casa e dando una scossa alla classifica mondiale. Con il suo talento e la voglia di rivincita, il pilota olandese si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel mitico Red Bull Ring. La sfida è aperta: chi conquisterà il trionfo?

Vincere per la quinta volta “in casa”. Rilanciarsi, mettere il bastone tra le ruote agli altri. Sono molteplici i temi sul piatto di Max Verstappen in vista del GP d’Austria, undicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend nel mitico Red Bull Ring di Spielberg. Il detentore del titolo, attualmente terzo nella classifica piloti con 155 punti, è intenzionato a fare sul serio nel fine settimana, con la speranza di centrare il quinto successo complessivo in un tracciato che conosce a menadito. Tuttavia non sarà facile, in quanto l’olandese dovrà fare i conti non solo con la McLaren, ma anche con una Mercedes in forma ed una Ferrari a caccia di continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “In passato in Austria abbiamo visto sorprese, sarà difficile con le gomme”

In questa notizia si parla di: verstappen - austria - passato - abbiamo

F1, statistiche GP Austria. Altro che ‘Cannibale’, a Spielberg Verstappen è una belva! - Il Mondiale di Formula Uno si appresta a vivere un emozionante ritorno in Europa con il GP d'Austria, evento che promette scintille sulla storica pista di Spielberg.

Max Verstappen è a rischio Race ban: ha ricevuto altri tre punti di penalizzazione sulla licenza. Ora è a quota 11 su 12. Il campione in carica è quindi avvisato per i prossimi due GP, Canada e Austria, prima che decadano i due di Austria 2024 del contatto con Vai su Facebook

Verstappen: “Austria si adatta al mio stile, ma non siamo favoriti. Vettel? Per lui in Red Bull c’è sempre spazio”; Max Verstappen: Proverò a vincere ancora! Sulla FIA..., Piastri: Con Norris tutto ok, in Austria torneremo forti; Siparietto Verstappen alla stampa: Ho cinque vittorie in Austria, te lo dico io!.

Verstappen: “Austria si adatta al mio stile, ma non siamo favoriti. Vettel? Per lui in Red Bull c’è sempre spazio” - Il campione del mondo in carica ha parlato in conferenza stampa al Red Bull RingIl campione del mondo in carica ha parlato in conferenza stampa al Red Bull Ring ... Secondo formulapassion.it

Verstappen insegue la quinta vittoria in Austria: "Non arriviamo da favoriti" - Tutti i top team porteranno sviluppi a Spielberg e Max è cauto sulle possibilità di vittoria: "Ogni piccolo passo può aiutarci" ... Come scrive autosprint.corrieredellosport.it