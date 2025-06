F1 Lando Norris | Tutti siamo pronti al reset dopo il Canada vogliamo tornare a vincere

Dopo il duro colpo subito in Canada, tutti sono pronti al reset: Lando Norris è determinato a tornare a vincere e dimostrare il suo valore. Concentrato e consapevole delle sfide che lo aspettano, l’inglese si presenta al Gran Premio d’Austria con una concentrazione massima, pronto a lasciare il segno sul Red Bull Ring. Questo weekend potrebbe essere decisivo per la corsa al titolo, offrendo nuove speranze e motivazioni per tutto il team.

Lando Norris sa che non potrà più sbagliare, o quasi, nel corso di questa annata. L’inglese lo sa perfettamente e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo scenario del tracciato del Red Bull Ring aspettiamo un weekend di grande importanza per l’intera annata, specialmente pensando alla corsa al titolo. Il pilota inglese, dopo l’incidente di Montreal con Oscar Piastri, si ritrova a 22 punti di distacco dal compagno di squadra. Da un lato sa di avere commesso un errore pesante che rischia di minare la sua fiducia, dall’altro sa di avere tra le mani una McLaren che può dominare su ogni tipologia di tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Tutti siamo pronti al reset dopo il Canada, vogliamo tornare a vincere”

