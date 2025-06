F1 Joseph Kosinski sogna Brad Pitt e Tom Cruise insieme nel crossover con Giorni di tuono

ora, Joseph Kosinski sogna in grande: un crossover epico con Brad Pitt e Tom Cruise, unendo due icone di Hollywood in un nuovo capitolo di adrenalina e fascino. Dopo averli giĂ diretti in progetti di successo, il regista si rende protagonista di un'idea che potrebbe rivoluzionare il modo di concepire i blockbuster. Un sogno o una strategia da realizzare? Solo il tempo potrĂ dirlo, ma la sua visione promette di catturare l'immaginazione di tutti gli amanti del cinema d'azione.

Dopo aver collaborato con entrambi, Kosinski sogna un film crossover con due delle star piĂą celebri di Hollywood di nuovo insieme Non è un segreto che Joseph Kosinski, regista del successo mondiale Top Gun: Maverick, sia diventato un esperto in materia di revival a Hollywood, capace di rispolverare vecchie IP e di rimodellarle con una gravitas elegante e piena di testosterone che fa gola agli studios al giorno d'oggi. Ora, a quanto pare, Kosinski avrebbe messo gli occhi su un altro veicolo cinematografico per Tom Cruise che avrebbe bisogno di una seconda vita: Giorni di tuono, film di Tony Scott (proprio come il primo Top Gun) uscito nel 1990 sull'onda del successo di pubblico che proprio in quegli anni Cruise stava . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - F1, Joseph Kosinski sogna Brad Pitt e Tom Cruise insieme nel crossover con Giorni di tuono

