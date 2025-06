F1 - Il film la nostra recensione di un ottimo esempio di cinema d' azione con Brad Pitt ma c' è un ma

"F1, il film che unisce adrenalina e passione, ci trasporta in un mondo di velocità e determinazione. Con Brad Pitt protagonista, questa pellicola è un esempio brillante di cinema d’azione, capace di emozionare e coinvolgere. Tuttavia, presenta qualche limite, rendendo la narrazione meno fluida del previsto. È senza dubbio il miglior esempio di cinema sportivo americano, un omaggio ai protagonisti degli anni ’80, e una storia che merita di essere scoperta fino in fondo."

Il miglior cinema d'azione e sportivo americano per raccontare una storia di un protagonista che sembra uscito dagli anni '80. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - F1 - Il film, la nostra recensione di un ottimo esempio di cinema d'azione con Brad Pitt (ma c'è un ma)

