F1 GP Austria 2025 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara

Preparati a vivere l’azione mozzafiato del Gran Premio di Austria 2025, l’undicesimo round del Mondiale di F1! Su TV8 il weekend si anima tra qualifiche e gara, con orari in chiaro per non perdere neanche un sorpasso. L’autodromo di Spielberg, tra storia e innovazione, ospita questa spettacolare sfida: ecco tutto quello che devi sapere per seguire da vicino questa emozionante manifestazione sportiva. Non perdere l’appuntamento, perché la corsa sta per cominciare!

L’undicesimo appuntamento del Mondiale di F1 è rappresentato dal Gran Premio di Austria, che andrà in scena nel weekend del 27-29 giugno. Si correrà nell’autodromo di Spielberg, sul quale è doveroso fare chiarezza, sia per quanto concerne la storia che per quanto riguarda la geografia. Innanzitutto, Spielberg non è Zeltweg, comune limitrofo dove si disputò la prima edizione della storia (1964). Fu però un massacro meccanico (si corse sulle dissestate strade di collegamento di un vecchio aeroporto militare), che impose la costruzione di un autodromo permanente. Fu edificato nelle vicinanze, ma sul territorio di un’altra municipalità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Austria 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

