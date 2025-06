F1 GP Austria 2025 Quattro i temi caldi di un weekend rovente Mercedes su tutti!

Il Gran Premio d’Austria 2025 promette un weekend infuocato, con quattro temi caldi che dominano l’atmosfera, Mercedes in prima fila. Tra le colline idilliache della Stiria, tifosi provenienti da tutto il mondo si preparano a vivere emozioni forti e sorprese. Innanzitutto, la battaglia per il titolo si infiamma, con Oscar Piastri che in Canada ha...

Domenica 29 giugno assisteremo al Gran Premio d’Austria di Formula 1, undicesimo atto del Mondiale 2025. Aleggia un’elevata curiosità attorno alla competizione, perché ci sono ben quattro temi da sviluppare nell’imminente weekend, che si disputerà nell’idilliaco e bucolico contesto delle colline della Stiria, pronte a essere “invase” da tifosi austriaci e non solo. Innanzitutto c’è il tema della lotta per il titolo. In Canada, Oscar Piastri ha visto interrompersi una sequenza di 8 podi consecutivi. Tuttavia, quasi per paradosso, l’appuntamento nordamericano ha spostato parecchi punti in suo favore nella sfida interna alla McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Austria 2025. Quattro i temi caldi di un weekend rovente. Mercedes su tutti!

In questa notizia si parla di: austria - quattro - temi - caldi

Domani, giovedì 29 maggio, dalle 9.25 in diretta su #Rai3, si rinnova l’appuntamento quotidiano con #ReStart, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi. Torniamo ai temi caldi internazionali, a partire dall’inferno senza fine di Gaza. Anche la Vai su Facebook

Gigante maschile, prima manche, Haugan al comando, Odermatt al terzo posto, De Aliprandini è 6° - Gli altri azzurri; Crisi KTM, il ritorno alla produzione è ormai vicino; Qualifiche MotoGP, risultati e griglia di partenza GP Austria.

Novità Ferrari, Norris spalle al muro, fattore caldo: i temi del Gp d'Austria - Il Circus della Formula 1 fra le montagne della Stiria per l'undicesima prova del Mondiale 2025, che diviene una tappa fondamentale per il futuro prossimo ... Segnala eurosport.it

F1 GP Austria: Ferrari, Red Bull, Mercedes. I temi caldi del weekend di Zeltweg - Gazzetta.it - Al Red Bull Ring, dove torna il format F1 Sprint, i team cercano le risposte ai temi irrisolti di Silverstone. gazzetta.it scrive