F1 GP Austria 2025 | gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara Guida Sky e TV8

Sei pronto a vivere l'emozione del Gran Premio d'Austria 2025? Dalle prove libere alla corsa finale, scopri gli orari dettagliati del weekend, trasmessi in esclusiva su Sky e TV8. Un appuntamento imperdibile al Red Bull Ring, dove la battaglia per il titolo entra nel vivo con protagonisti di spicco e sorprese dietro l'angolo. La classifica si riscrive: ecco tutto ciò che devi sapere per non perderti nemmeno un istante!

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato Red Bull Ring ci attende una tappa che ci darà una mano a chiarire i valori nel gruppo, con la corsa al titolo che, per il momento, si può riassumere in un derby color papaya all’interno del team McLaren. Dopo la tappa canadese la classifica generale vede al comando Oscar Piastri con 198 punti e un interessante +22 su Lando Norris dopo il ko di Montreal. Terzo Max Verstappen a quota 155 punti, quarto George Russell con 136, quindi è quinto Charles Leclerc con 104 punti, mentre Lewis Hamilton è sesto con 79. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Austria 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

