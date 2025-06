F1 Charles Leclerc | Il nostro obiettivo è fare dei passi in avanti Le macchine del 2026? Non così divertenti da guidare…

Charles Leclerc, volto determinato della Ferrari, ha sottolineato l’obiettivo di fare significativi passi avanti nella stagione 2025 di F1. Con il GP d’Austria alle porte e nuove innovazioni aerodinamiche sulla SF-25, il pilota monegasco mira a una svolta decisiva. “Quello che vogliamo fare è...” unire forza, strategia e passione per risalire la china e avvicinarci sempre di più alle vette del mondiale.

Media-Day per i piloti in vista del week end del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, la Ferrari andrà in cerca delle risposte in una stagione, finora, avara di soddisfazioni. La scuderia di Maranello introdurrà un nuovo fondo e altri novità di natura aerodinamica per migliorare il comportamento della SF-25. Il monegasco Charles Leclerc ha fatto il punto della situazione: “ Quello che vogliamo fare è compiere piccoli passi nella giusta direzione e ovviamente cercare di capire in che direzione possiamo spingerci in futuro, quindi mi aspetto dei passi avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Il nostro obiettivo è fare dei passi in avanti. Le macchine del 2026? Non così divertenti da guidare…”

