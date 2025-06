Ezpeleta | Marquez fa bene alla MotoGp anche se ora si lamentano che domina

Carmelo Ezpeleta, con i suoi 78 anni e tre decenni di leadership nella MotoGP, ha plasmato un mondo che oggi vale miliardi. Alla guida della Dorna, ha portato lo sport a livelli impensabili, anche se ora alcuni si lamentano della sua presenza dominante. La sua visione e determinazione hanno sicuramente contribuito a far crescere la MotoGP, ma il dibattito sulla sua influenza resta acceso: è davvero un vantaggio o un limite?

“Carmelo Ezpeleta ha??78 anni e da trent’anni è il boss della MotoGp. L’amministratore delegato della Dorna appena venduta alla multinazionale americana Liberty Media – proprietaria anche della Formula 1 – per 4,2 miliardi di euro ricorda intervistato dal Paìs che quando arrivò lui, la Motogp valeva ai 100 milioni di pesetas. Circa 1,6 milioni di euro oggi, tenendo conto dell’inflazione. “Forse le cose potevano andare meglio, ma la realtà è che nel 1992 avevamo 13 gare e ora ne organizziamo 22. Siamo presenti in tutto il mondo e abbiamo aumentato enormemente il nostro pubblico in un momento in cui non tutti gli sport sono cresciuti, crescendo a scapito di altre discipline, lasciandoci una fetta piĂą grande della torta”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it