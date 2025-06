Ezhaya Alpitour World | sfruttare IA per intercettare i bisogni

Ezhaya Alpitour World sta rivoluzionando il settore del turismo, sfruttando l'intelligenza artificiale per intercettare e anticipare i bisogni dei viaggiatori. In un panorama in continua evoluzione, l'obiettivo non è più solo offrire strutture alberghiere, ma creare esperienze autentiche e profonde, connesse alle culture locali. Un approccio che trasforma ogni viaggio in ricordo indelebile, capace di arricchire l'anima e lasciar tracce nel cuore per anni.

Milano, 26 giu. (askanews) - "Stiamo assistendo a una grandissima trasformazione del mondo del tour operating quindi sempre più dobbiamo distinguerci da piattaforme tecnologiche che offrono semplicemente strutture alberghiere, dobbiamo andare incontro a offrire più esperienze, più rapporti con le popolazioni locali, con il territorio, con la cultura locale, cercare di consegnare ai nostri clienti ricordi che rimangono nel cuore per anni". Lo ha detto ad askanews, parlando di come evolve il turismo organizzato, Pier Ezhaya, direttore generale Tour Operating di Alpitour World. "Soprattutto - ha aggiunto Ezhaya - dobbiamo anche affrontare questa grande sfida tecnologica che porta con sé tante opportunità , parlo dell'intelligenza artificiale, ovviamente come tutte le opportunità anche qualche insidia, ma dobbiamo far sì che diventi un modo per intercettare ancora meglio i bisogni dei consumatori e realizzare un'offerta in questo modo più aderente alle loro aspettative". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ezhaya (Alpitour World): sfruttare IA per intercettare i bisogni

