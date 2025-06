' Ex procuratore Tinebra membro di una loggia massonica'

L'ex procuratore Giovanni Tinebra, figura chiave delle indagini sulla strage di via D'Amelio e recentemente al centro di un'inchiesta che interessa anche i suoi legami massonici, torna sotto i riflettori. La Procura di Caltanissetta, con tre perquisizioni eseguite dal Ros, approfondisce i depistaggi successivi alla strage, alimentando un mosaico di sospetti e misteri ancora irrisolti. La procura, dice una nota, ha avviato un'importante fase investigativa per fare piena luce su questa intricata vicenda.

L'ex procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, morto 8 anni fa e responsabile delle indagini immediatamente successive alla strage di via d'Amelio, avrebbe fatto parte di una loggia massonica. Lo sostiene la procura di Caltanissetta che ha disposto tre perquisizioni, eseguite dal Ros, nelle abitazioni riconducibili a Tinebra nell'ambito dell'inchiesta per i depistaggi successivi alla strage di via D'Amelio. La Procura, dice una nota, ha "acquisito una pluralitĂ di elementi che hanno fatto emergere concreti indizi circa la presenza di una loggia massonica coperta a Nicosia (Enna), di cui avrebbe fatto parte anche Tinebra". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Ex procuratore Tinebra membro di una loggia massonica'

La sparizione dell’agenda rossa di Borsellino, perquisite tre abitazioni dell’ex procuratore Tinebra - Nel cuore di un’indagine che scuote la Sicilia, la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino rivela retroscena inquietanti.

