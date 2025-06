Ex Ilva vertice Mimit-enti locali | il nodo resta sempre il gas Urso | ascoltiamo proposte

Le istituzioni locali esprimono forti riserve sull’accordo di programma proposto dal Governo per l’ex Ilva, soprattutto sul tema del gas Urso. Tuttavia, il confronto è appena iniziato, offrendo spazio a nuove proposte e possibili soluzioni. La sfida ora è trovare un equilibrio che soddisfi tutte le parti, affinché il futuro dello stabilimento possa finalmente essere deciso con una visione condivisa e sostenibile.

Il giudizio delle istituzioni locali sui contenuti dell?accordo di programma sull?ex Ilva proposto dal Governo resta molto critico ma il confronto intanto si è aperto.

