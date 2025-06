Ex Gkn incombe lo sgombero Collettivo | Giù le mani dal presidio

Le tensioni crescono intorno all'area ex Gkn, ora Qf in liquidazione, con l'ordine di sgombero che minaccia di trasformare il presidio in un campo di battaglia. I giorni a venire saranno decisivi per il destino dei lavoratori, mentre la comunità si mobilita per difendere i diritti e il futuro di questa storica fabbrica. In queste ore le...

Si preannunciano giorni bollenti per la vicenda ex Gkn, ora Qf in liquidazione. La decisione del Tribunale del 20 giugno di sgomberare lo stabilimento di viale Fratelli Cervi, su richiesta dei commissari giudiziali del procedimento di concordato preventivo a tutela dei creditori, giunge a un paio di mesi dall’arrivo delle lettere di licenziamento degli ultimi 121 operai e in attesa del responso sul concordato presentato da Qf. In queste ore le forze dell’ordine stanno definendo modi e tempi dell’intervento – che va messo in atto così come deciso dal tribunale –, anche insieme ai commissari in quanto "custodi del patrimonio della società debitrice del complesso industriale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Gkn, incombe lo sgombero . Collettivo: "Giù le mani dal presidio"

Ex Gkn, incombe lo sgombero . Collettivo: "Giù le mani dal presidio" - Un gruppo di operai ancora senza lavoro scrive a Giani: "Ci aiuti a ritrovare un'occupazione".

