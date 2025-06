Ex atleta e per 20 anni numero uno della Fick | chi è Luciano Buonfiglio nuovo presidente del Coni

Dopo 20 anni di leadership e successi come numero uno della FICK, Luciano Buonfiglio si prepara a una nuova sfida: assumere il ruolo di presidente del CONI. Ex atleta e figura di spicco nel mondo della canoa e kayak, con una lunga esperienza nel settore assicurativo e bancario, Buonfiglio porta con sé un bagaglio di competenze e passione che promette di rivoluzionare lo sport italiano. La sua nomina segna l’inizio di un capitolo entusiasmante per il movimento sportivo nazionale.

Dal 2005 alla guida della federazione Canoa e Kayak, ha alle spalle una lunga carriera nel settore assicurativo e bancario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ex atleta e per 20 anni numero uno della Fick: chi è Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del Coni

