Evento informativo Invalidità e Disabilità il processo valutativo

Sei interessato a comprendere meglio il percorso di valutazione dell'invalidità e della disabilità? Sabato 28 giugno 2025, dalle 9:30 alle 12:30, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Puglia e INPS organizzano un evento informativo presso la Sala consiliare del Comune di Bari. Un’occasione imperdibile per conoscere i dettagli del processo valutativo, condividere dubbi e scoprire come ottenere il supporto di cui hai bisogno. Ti aspettiamo per fare chiarezza insieme!

Sabato 28 Giugno 2025 dalle 9:30 alle 12:30, Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Puglia e INPS promuovono l’evento informativo “Invalidità e Disabilità, il processo valutativo”, presso la Sala consiliare del Comune di Bari in corso Vittorio Emanuele II 84. Si affronterà il tema della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: evento - invalidità - disabilità - processo

A Brescia si stimano circa 5.000 le persone in attesa del nuovo certificato medico introduttivo, necessario per l’avvio del riconoscimento dell’invalidità. Si tratta di un passaggio fondamentale della riforma avviata nel maggio 2024, che ridefinisce il percorso di a Vai su Facebook

Evento informativo Invalidità e Disabilità, il processo valutativo 28 giugno 2025 a Bari; Invalidità civile: le novità della riforma e le procedure; La disabilità al cinema.